اليمن.. لقاء موسع لبحث تشكيل كيان جامع للقوى في حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، بحضور مسؤولين وبرلمانيين وقيادات سياسية ومجتمعية وممثلين عن الشباب والمرأة

اليمن / الأناضول

انعقد لقاء موسع الخميس، لبحث إنشاء كيان جامع يضم مختلف القوى والمكونات في محافظة حضرموت النفطية أكبر محافظات اليمن والواقعة شرقي البلاد.

ووفق بيان للسلطة المحلية بالمحافطة، انعقد اللقاء في مدينة المكلا (عاصمة المحافظة) برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي والمحافظ سالم أحمد الخنبشي، وحضور وكيله حسن الجيلاني، وأعضاء مجلسي النواب والشورى بالمحافظة، ومديري عموم المديريات، وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى جانب ممثلين عن المرأة والشباب.

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض مسودة مشروع "تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية".

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من استعادة الحكومة السيطرة على المحافظة في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد نحو شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث تسعى السلطات لتوحيد القوى وتطبيع الحياة في المحافظة.

وتمت استعادة حضرموت بعد مواجهات خاضتها القوات الحكومية بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، ضد قوات الانتقالي المنحل.

وخلال اللقاء الموسع قال الخنبشي في كلمة، "إن اللقاء يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت، وإيمانًا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيًا ومجتمعيًا ومدنيًا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة تعبر عن تطلعات أبناء المحافظة، وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد".

الخنبشي نبه إلى أن المجلس التنسيقي المقترح لا يهدف إلى أن يكون بديلًا عن الأحزاب أو المكونات السياسية والمجتمعية، وإنما إطارا جامعا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وشدد على أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات السابقة والبناء عليها، وصولًا إلى كيان حضرمي جامع يستوعب مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج، مع ضمان حضور فاعل للشباب والمرأة في مختلف مسارات العمل.

​​​​​​​وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج.​​​​​​​

