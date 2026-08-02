محور تعز العسكري التابع للجيش أعلن الأحد، في بيان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" الأمريكية "مقتل 5 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية إثر إحباط محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في جبل هان غربي مدينة تعز"، دون تفاصيل.

اليمن.. قتلى وإسقاط مسيرة جراء تصعيد بـ5 جبهات في تعز (تقرير إخباري) محور تعز العسكري التابع للجيش أعلن الأحد، في بيان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" الأمريكية "مقتل 5 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية إثر إحباط محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في جبل هان غربي مدينة تعز"، دون تفاصيل.

اليمن /الأناضول

- الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين على جبل هان الاستراتيجي ومقتل 5 منهم

- قناة اليمن الفضائية الحكومية أعلنت عن خسائر بشرية ومادية بصفوف الجماعة في مواجهات بجبهة البرح

- إسقاط مسيرة للحوثيين حاولت استهداف أحد معسكرات التدريب

- لم يصدر تعليق من الجماعة حول المواجهات لكنها أعلنت مقتل عقيد في قواتها

شهدت 5 جبهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، خلال الساعات الماضية، تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى من مسلحي الجماعة وإسقاط مسيرة لهم، بحسب رواية الجيش.



وأعلن محور تعز العسكري التابع للجيش، الأحد، في بيان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" الأمريكية "مقتل 5 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية إثر إحباط محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في جبل هان غربي مدينة تعز"، دون تفاصيل.



بدورها، أكدت قناة اليمن الفضائية الحكومية، الأحد، أن "مواجهات عنيفة انتهت بإفشال قوات الجيش الهجوم الحوثي على جبل هان وإحباط مساعي المليشيا للتقدم".



ويعد جبل هان من أهم المواقع الإستراتيجية كونه يطل على المنفذ الوحيد الحيوي الذي يربط بين تعز ومحافظة لحج مرورا إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وأضافت القناة أنه في جبهة الصلو جنوب شرقي المحافظة "استهدفت مدفعية اللواء 35 مدرع تجمعات للمليشيا في معسكر علي ناصر وتبة سريح بمنطقة دمنة خدير، محققة إصابات مباشرة في صفوف العناصر الحوثية".



**خسائر بشرية ومادية



وفي محور البرح غربي تعز، أفادت القناة ذاتها بأن وحدات من اللواء 43 خاضت اشتباكات عنيفة مع الحوثيين استمرت لساعتين، استخدمت خلالها المدفعية.

وتمكنت القوات الحكومية من إخماد مصادر نيران الحوثيين وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية، حسب القناة.



**إسقاط طائرة مسيرة

وفي السياق، ذكرت قناة اليمن الفضائية أن "الدفاعات الجوية للقوات الحكومية أسقطت طائرة مسيّرة حوثية كانت تحاول استهداف أحد معسكرات التدريب جنوبي المحافظة"، دون تفاصيل.



بدورها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) مساء السبت، أن" ثلاثة من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية، سقطوا بين قتيل وجريح(دون تفصيل) إثر اشتباكات مع قوات الجيش في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز".



وأضافت نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه أن" الاشتباكات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيات الإرهابية، تنفيذ أعمال عدائية".



**الحوثيون يشيعون عقيدا في قواتهم

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه المواجهات، لكن الجماعة أعلنت بوقت متأخر مساء السبت تشييع أحد ضباطها.



وأوضحت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أنه "تم بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء تشييع جثمان العقيد صالح علي صالح علي المطري".



وأضافت أن المطري "استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الدين والوطن ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، في إشارة إلى صراع الجماعة مع القوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة السعودية.



ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات أو مكان وزمان مقتل المطري.



ورغم التهدئة النسبية التي شهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 لا تزال مواجهات متقطعة تدور في الحرب التي بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مطلع يوليو/تموز الماضي، تصاعد التوتر في اليمن وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022 وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.



وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، فيما تحدثت الجماعة عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.



وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.