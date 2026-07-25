اليمن.. غارات جوية تستهدف تعزيزات للحوثيين في مأرب والجوف

اليمن / الأناضول

أعلن التلفزيون اليمني الرسمي، السبت، أن غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمالي البلاد.

وأضافت قناة اليمن الفضائية (التلفزيون الرسمي): "غارات جوية (لم تحدد مصدرها) تستهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف".

وفي وقت لاحق، ذكرت القناة أن الغارات الجوية "استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقاعدة لإطلاق (قذائف) كاتيوشا إضافة إلى مخازن سلاح تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر بمحافظتي مأرب والجوف".

وادعت أن الغارات "أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيات بينهم خبراء إطلاق صواريخ"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بهذا الشأن.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان التحالف العربي، بقيادة السعودية، تنفيذ ضربات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في الحديدة وجزيرة كمران، ردا على استهداف الجماعة، مساء الجمعة، سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون أعلنوا، الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وقالوا إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بهما، وذلك بعد إعلانهم فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة اليمنية التي بدأت قبل نحو 12 عاما، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر/ أيلول 2014، ما دفع تحالفا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريا عام 2015 دعما للحكومة اليمنية.

ورغم التهدئة النسبية منذ أبريل/ نيسان 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تشهدها جبهات القتال، فيما تصاعد التوتر منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري مع تسجيل مواجهات هي الأعنف منذ سنوات وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.