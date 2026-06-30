قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة، أفادت بأنها اعتقلت 3 بحارة على متن قارب يحمل الشحنة التي قالت إنها تتبع الحوثيين، فيما لم يصدر تعليقا من الجماعة..

اليمن.. ضبط شحنة معدات تصنيع مسيرات وزوارق انتحارية في باب المندب قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة، أفادت بأنها اعتقلت 3 بحارة على متن قارب يحمل الشحنة التي قالت إنها تتبع الحوثيين، فيما لم يصدر تعليقا من الجماعة..

اليمن/ الأناضول

أعلنت قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، ضبط شحنة تضم معدات يُشتبه في استخدامها لتصنيع طائرات مسيّرة وزوارق انتحارية، على متن قارب في مضيق باب المندب جنوب غربي البلاد.

وقالت القوات، في بيان عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنها تمكنت من ضبط القارب أثناء محاولته العبور باتجاه سواحل محافظة الحديدة على الساحل الغربي، الخاضعة موانئها لسيطرة جماعة الحوثي.

وأضاف البيان أن القارب كان يقل ثلاثة بحارة يُشتبه في انتمائهم لجماعة الحوثي، حيث جرى توقيفهم للتحقيق.

وأوضح أن الشحنة المضبوطة تضمنت معدات متنوعة يُعتقد أنها مخصصة لتصنيع الطائرات المسيّرة، من بينها أجهزة حفر هيدروليكية، وسيرفرات، ورقائق إلكترونية لتشغيل الطائرات المسيّرة، وأجهزة تتبع (GPS) لتوجيهها بدقة، إضافة إلى محركات ومعدات خاصة بتصنيع زوارق انتحارية.

من جهته، أشاد قائد ألوية العمالقة وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي بما وصفه بـ“الإنجاز الأمني”، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لمكافحة التهريب وتشديد الخناق على جماعة الحوثي، ومنع ما وصفها بعمليات تهريب مرتبطة بجماعات مسلحة، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي على البيان، فيما تتهم الولايات المتحدة إيران مرارًا بتهريب أسلحة للجماعة، وهو ما تنفيه طهران.

ويشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 هدنة نسبية بين القوات الحكومية والحوثيين، رغم استمرار اشتباكات متقطعة في بعض الجبهات، وسط حالة من الجمود العسكري وتبادل الاتهامات بين الطرفين.