قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة أعلنت تشييع القتلى في خمس محافظات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية مع القوات الحكومية...

اليمن.. جماعة الحوثي تعلن مقتل 9 من عناصرها قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة أعلنت تشييع القتلى في خمس محافظات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية مع القوات الحكومية...

اليمن/ الأناضول



أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، مقتل 9 من عناصرها، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية منذ أيام.



جاء ذلك وفق تقرير مصور بثته قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة، ورصده مراسل الأناضول.

وذكر التقرير أن الجماعة شيّعت 3 من قتلاها في محافظة صعدة شمالي اليمن، واثنين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما شيّعت أربعة آخرين في محافظات إب (وسط) وعمران وصنعاء (شمال).



ولم يحدد التقرير مكان أو زمان مقتل العناصر التسعة، لكنه قال إنهم سقطوا خلال ما وصفه بـ"معركة فاصلة مع السعودية"، في إشارة إلى الصراع الدائر مع القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.



ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو تحالف دعم الشرعية بشأن ما أعلنته الجماعة، لكن قناة "اليمن" الفضائية الحكومية أعلنت، السبت، مقتل عدد من خبراء إطلاق الصواريخ التابعين لجماعة الحوثي جراء غارات جوية استهدفت مواقع في محافظتي مأرب والجوف (شرق).



وبينما لم تحدد القناة مصدر الغارات، تحدثت وسائل إعلام محلية حينها بأن الضربات نفذتها طائرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية الحكومية.



ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تدور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز 2026، تصاعد التوتر في عدد من الجبهات اليمنية، وشهدت البلاد أعنف مواجهات منذ عام 2022، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.



وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن، فيما أعلنت الجماعة استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيرة.



وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم جماعة الحوثي.