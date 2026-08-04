ما يرفع حصيلة القتلى إلى 6 خلال 24 ساعة وسط استمرار المواجهات مع قوات حكومية

اليمن.. جماعة الحوثي تعلن مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابط ما يرفع حصيلة القتلى إلى 6 خلال 24 ساعة وسط استمرار المواجهات مع قوات حكومية

اليمن / الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مقتل 3 من عناصرها في مناطق مختلفة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى خلال أقل من 24 ساعة إلى 6، بينهم 3 ضباط، وسط استمرار المواجهات مع قوات حكومية.

وأفادت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة بأنه جرى تشييع "جثمان محمد أحمد علي الجرادي، الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه الديني والوطني"، في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء شمالي البلاد.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة إنه جرى تشييع جثماني "الملازم أول فضل علي في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وردفان علي أحمد حنش في مديرية ذيبين بمحافظة عمران شمالي البلاد".

ومساء الاثنين، أعلنت الجماعة تشييع 3 من عناصرها، بينهم ضابطان، دون تفاصيل بشأن ملابسات مقتلهم أو زمانه ومكانه.

يأتي ذلك بينما تشهد عدة جبهات في اليمن منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، مواجهات متقطعة بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده الجارة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.