اليمن.. جماعة الحوثي تعلن مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابطان جرى تشييعهم في محافظات صنعاء والضالع وحجة...

اليمن/ الأناضول



أعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصرها، بينهم ضابطان، في مواجهات مع قوات حكومية.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة إنه جرى، الاثنين، تشييع جثمان موسى محمد محسن الضاوي في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء (شمال)، إلى جانب جثماني المقدم عبدالرحمن عبدالله الفتاحي في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع (جنوب غرب)، والنقيب محمد صادق الدولي في مركز محافظة حجة (شمال غرب).



وأضافت الوكالة أن العناصر الثلاثة قُتلوا أثناء "أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن"، وفق تعبيرها.

ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن ملابسات أو زمان ومكان مقتلهم.



ويأتي ذلك بينما تشهد عدة جبهات في اليمن منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، مواجهات متقطعة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.



ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

