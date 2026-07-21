قناة "سبأ" أفادت بمشاركة مئات في تشييعهم، فيما قال إعلام محلي إنهم قتلوا الاثنين بقصف نفذته مسيرات تتبع للحوثيين

اليمن.. تشييع جثامين 4 جنود قُتلوا بنيران الحوثيين في مأرب قناة "سبأ" أفادت بمشاركة مئات في تشييعهم، فيما قال إعلام محلي إنهم قتلوا الاثنين بقصف نفذته مسيرات تتبع للحوثيين

اليمن / الأناضول

شيّع مئات اليمنيين، الثلاثاء، جثامين 4 جنود قُتلوا بنيران جماعة الحوثي في محافظة مأرب وسط البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة "سبأ" الحكومية إن مدينة مأرب شهدت "تشييع أربعة من شهداء القوات المسلحة الذين ارتقوا وهم يؤدون الواجب الوطني في الجبهة الجنوبية للمحافظة".

وبثت القناة مقطع فيديو يُظهر مشاركة مئات الأشخاص في مراسم تشييع الجنود، دون الإشارة إلى ملابسات مقتلهم.

لكن وسائل إعلام محلية، بينها موقع "يمن فيوتشر" المستقل، أفادت بأن الجنود الأربعة قُتلوا الاثنين، في قصف شنته طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين على أحد المواقع العسكرية في جبهة حريب جنوبي محافظة مأرب.

ولم يصدر عن الجيش اليمني أو جماعة الحوثي بيانات بشأن الحادثة، التي تأتي في ظل تصعيد لافت يشهده اليمن.

وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة محافظات، بينها الجوف والضالع وتعز، وسط وعيد متبادل بين الطرفين، فيما يواجه البلد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

ورغم المواجهات المتقطعة يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.