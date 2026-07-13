اليمن.. الحكومة تستهدف مطار صنعاء والحوثي تعلن انتهاء خفض التصعيد

اليمن/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الاثنين، أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن هذا التطور يعني انتهاء خفض التصعيد.

وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية".

وأضافت: "لقد منعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصر الإيراني على أن ينتهك أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار"، دون تفاصيل.

وعلى الجانب الآخر، اتهم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان، السعودية باستهداف المطار بغارات جوية، معتبرا ذلك إنهاء لخفض التصعيد.

وهدد بأن هذا الاستهداف "لن يمر دون رد وعقاب".

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء شمالي البلاد، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

كما قالت وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في بيان الاثنين: "في خطوة غير مسبوقة، أقدم النظام السعودي (...) على ضرب مطار صنعاء".

وتابعت: "وبذلك يكون قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وأعلن بداية الحرب، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات".

وحتى الساعة 12:50 ت.غ.، لم يصدر تعقيب على اتهامات جماعة الحوثي من السعودية ولا من التحالف الدولي لدعم الشرعية، الذي تقوده لمساندة الحكومة اليمنية الشرعية.

وسبق أن أدانت السلطات اليمنية ما قالت إنه إرسال إيران الطائرة "ماهان" إلى صنعاء، في 3 يوليو/ تموز الجاري، لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران".

والسبت، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي أن الحكومة دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لبحث تداعيات أزمة هذه الرحلة الجوية الإيرانية.

واعتبر أن ما قامت به إيران يمثل "انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية، وتحديا واضحا للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وأفاد أن جماعة الحوثي استخدمت مسألة إعادة وفدها من طهران لـ"التغطية على سفر خبراء وعسكريين من صنعاء إلى طهران".

وبينما لم تعلق إيران على الاتهامات بشأن بطبيعة الرحلة الجوية المباشرة إلى صنعاء، قال "سريع" آنذاك إن الطائرة كانت تقل أكثر من 200 من العالقين والجرحى والمرضى.

وتعد هذه أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وفي 3 يوليو، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي أن وفدا من الجماعة توجه إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل بغارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي.