حسب بيانين منفصلين للجيش، فيما لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي

اليمن.. الجيش يقتل عناصر حوثيين وسقوط جندي في تعز حسب بيانين منفصلين للجيش، فيما لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي

اليمن/ الأناضول

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، مقتل عدد من الحوثيين في استهداف نفذه، وسقوط جندي في مواجهات مع عناصر من الجماعة، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال اللواء 35 مدرع التابع للقوات الحكومية، ظهر الاثنين، إن "عددا من عناصر مليشيا الحوثي، سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مدفعية الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع، طقما عسكريا (دورية) تابعا لهم".

وأضاف في بيان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" الأمريكية أن الاستهداف "جرى أثناء محاولة المسلحين التسلل إلى منطقة السائلة، أسفل طريق نقيل الصلو، جنوب شرقي محافظة تعز".

بدوره، أفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في وقت مبكر الاثنين، بمقتل الجندي نوفل عواد في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة.

وأضاف أن الجندي "ارتقى وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس ذوداً عن كرامة تعز" في إشارة إلى مواجهات مع الحوثيين.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن ما أورده البيانان.

وأمس الأحد، أعلن الجيش اليمني مقتل 5 حوثيين خلال محاولة تسلل فاشلة قاموا بها على جبل هان الاستراتيجي غربي مدينة تعز.

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، تصاعد التوتر في اليمن وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022 وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن في يوليو تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، فيما تحدثت الجماعة عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.

