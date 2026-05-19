اليمن.. الجيش يسقط مسيرة مفخخة للحوثيين بمحافظة حجة حسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش، دون تعليق فوري من الحوثيين

اليمن/ الأناضول

أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، إسقاطه طائرة مسيرة مفخخة تابعة لجماعة "الحوثي" في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش، نشره عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأفاد البيان بأن "قوات اللواء الثالث حرس حدود في المنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة نوع هيكساكوبتر في الجبهة الجنوبية لمديرية حرض بمحافظة حجة".

وأضاف أن إسقاط المسيرة جاء بعد رصد ومتابعة لتحركاتها، وتبين أنها "تابعة للحوثيين وكانت تحمل مقذوفات متفجرة في محاولة لاستهداف مواقع الجيش الوطني".



وحتى الساعة 19:53 (ت.غ) لم يعقل الحوثيون على ما ورد في بيان الجيش.

ومحافظة حجة محاذية للحدود السعودية، وتقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين منذ عام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض مناطقها.

ورغم مواجهات متفرقة بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 12عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.