في بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي وسفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا..

اليمن.. الاتحاد الأوروبي ودول يدينون اغتيال مدير الصندوق الاجتماعي في عدن في بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي وسفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا..

اليمن / الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي وسفارات دول غربية لدى اليمن اغتيال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين من جوار منزله بالعاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، وسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا المعتمدة لدى اليمن، نُشرت عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الأحد.

والأحد، ذكرت وسائل إعلام يمنية، بينها موقع "المصدر أونلاين" (خاص)، أن أجهزة الأمن عثرت على جثة قايد داخل سيارته في منطقة الحسوة جنوبي عدن، بعد ساعات من اختطافه صباح اليوم ذاته على يد مسلحين مجهولين.

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، في بيان، بتقديم مرتكبي جريمة اغتيال قايد إلى العدالة.

وأضاف: "مصدومون لاغتيال وسام قايد في عدن اليوم.. لقد كان، بصفته نائب مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، متفانيا لوطنه وعمله دون كلل، لمساعدة ملايين الناس في مختلف أنحاء اليمن".

من جانبها، أدانت السفارة الأمريكية في بيانها مقتل قايد، وطالبت "بإجراء تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأضافت: "يجب أن تكون عدن مكانا آمنا للمسؤولين الحكوميين والمواطنين على حد سواء لممارسة أنشطتهم اليومية".

وجددت السفارة تأكيد دعمها الثابت لجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، عبرت السفيرة البريطانية عبدة شريف، عن غضبها وصدمتها من اغتيال قايد.

وقالت: "لقد عمل بلا كلل لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد. خالص التعازيّ لعائلته"، وشددت على ضرورة "تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بسرعة".

بدوره، أدان السفير الألماني لدى اليمن، توماس شنايدر، اغتيال قايد، واصفا الحادثة بأنها "جريمة شنيعة".

وأضاف في بيان: "يجب إجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة".

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أدانت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كمون بشدة اغتيال قايد.

وطالبت بتدوينة على منصة "إكس" بـ "تعقب مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة واعتقالهم ومحاسبتهم".

كما أكدت دعم بلادها لجهود السلطات اليمنية لضمان الأمن الاستقرار في جميع أنحاء اليمن.

وبحسب تسجيل من كاميرات مراقبة نشرته وسائل إعلام يمنية، الأحد، أقدم مسلحون على اختطاف قايد من أمام منزله بعد دقائق من وصوله، واقتادوه تحت تهديد السلاح، بينما تولى أحدهم قيادة سيارته التي عُثر عليها لاحقا وهو مقتول بداخلها.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حوادث الاغتيال في عدن خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها مقتل القيادي في "حزب التجمع اليمني للإصلاح" عبد الرحمن الشاعر، على يد مجهولين.

ووجه وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، بسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، داعيا إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتكثيف الجهود الميدانية لتعقب الجناة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مساء الأحد ، اطلع الوزير من مدير شرطة عدن مطهر الشعيبي، على تفاصيل الحادثة والإجراءات المتخذة لملاحقة المتورطين.

وأكد حيدان أن الأجهزة الأمنية "لن تألوَ جهدا" في ملاحقة العناصر الإجرامية وردع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

ويحمل قايد، درجة الماجستير في الصراع والأمن والتنمية، من جامعة برمنغهام البريطانية، وفقا لمدونة البنك الدولي.

وفي العام 2005، أسس وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التي تعد من أبرز الجهات الداعمة لآلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

كما عُين نائبا للمدير العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2019، قبل أن يتولى لاحقا إدارته، حيث أشرف على تمويلات المانحين لدعم برامج التنمية المجتمعية.