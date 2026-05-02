اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في عملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة سيطرت على الناقلة واتجهت نحو خليج عدن، حسب بيان لقوات خفر السواحل

اليمن / الأناضول

تعرضت ناقلة نفط، السبت، للاختطاف قبالة سواحل اليمن في عملية سطو مسلح نفذها عناصر مجهولون، وسط جهود تبذلها السلطات لاستعادتها.

وقال خفر السواحل اليمني في بيان، إن قواته "تتابع البلاغ الوارد صباح اليوم بشأن حادثة اختطاف ناقلة النفط M/T EUREKA قبالة سواحل محافظة شبوة"، دون ذكر ملكية السفينة.

وأضاف البيان أن "الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة، حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية".

وأشار إلى أنه "فور تلقي البلاغ، باشرت خفر السواحل اليمنية إجراءاتها العملياتية بإرسال زورقي دوريات بحرية من عدن، إضافة إلى زوارق دورية صغيرة من شبوة، في إطار عمليات البحث والتتبع لتحديد موقع الناقلة رغم محدودية الإمكانات والقدرات والظروف الاستثنائية للبلد".

ولفت إلى "التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية المتواجدة في خليج عدن، وقد أسفر ذلك عن تحديد موقع الناقلة، وجار العمل على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف الناقلة النفطية.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، حادثة بحرية قبالة سواحل المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت في بيان، أن ربان سفينة شحن أبلغ عن زورق صغير أخضر اللون اقترب من السفينة حتى مسافة 500 متر، وكان برفقته زورق صيد أبيض.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة.

