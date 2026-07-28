الهلال الأحمر التركي يقدم طرودا غذائية لألف أسرة محتاجة في بورتسودان

إسطنبول / الأناضول



قدّم الهلال الأحمر التركي، بالتعاون مع نظيره السوداني، طرودا غذائية إلى 1000 أسرة من المحتاجين في مخيمات تؤوي نازحين في مدينة بورتسودان، وذلك في إطار أنشطته للإغاثة الإنسانية.

وقال الهلال الأحمر التركي في بيان الثلاثاء، إن رئاسة فريقه في السودان تواصل، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، تنفيذ أنشطة ميدانية لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة في بورتسودان.

وأضاف أن الطرود الغذائية أُعدّت استنادا إلى دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات، بما يغطي الاحتياجات الغذائية الأساسية لأسرة مكوّنة من ستة أفراد لمدة تقارب شهرا.

وأوضح البيان أن فرق الإغاثة وزعت يومي الأحد والاثنين ما مجموعه 1000 طرد غذائي على أسر محتاجة تقيم في 10 مخيمات تضم أعدادا كبيرة من النازحين داخل البلاد.

وأشار إلى أن متطوعي الهلال الأحمر السوداني وفرق الهلال الأحمر التركي عملوا بتنسيق مشترك خلال عمليات التوزيع، لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أن الدعم الغذائي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر وتأمين متطلبات حياتها اليومية، ولو لفترة مؤقتة.

وبيّن البيان أنه من المقرر، في المراحل المقبلة من العملية الإغاثية، توزيع مساعدات غذائية أيضا في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان، بما يسهم في توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية والوصول إلى عدد أكبر من الأسر المحتاجة.

وأكد الهلال الأحمر التركي أنه يواصل، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، تنفيذ برنامج الدعم الغذائي في السودان، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من النزاع، مع الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية في البلاد.