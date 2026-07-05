منذ نحو شهر تشهد مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان هجمات بطائرات مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص..

الهجرة الدولية: إذا لم نتحرك ستصبح الأُبيّض السودانية فاشر أخرى منذ نحو شهر تشهد مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان هجمات بطائرات مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

حذرت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، من أن تصبح مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان، مثل مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، جراء هجمات "قوات الدعم السريع".

جاء ذلك في مقطع مصور لرئيس بعثة "الهجرة الدولية" في السودان، محمد رفعت، بثته المنظمة، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال رفعت: "نحن قلقون من أن تصير مدينة الأُبيّض كمدينة الفاشر، وإذا لم نفعل شيئًا، فسنرى فاشر أخرى".

ومنذ نحو شهر، تشهد الأُبيّض هجمات بطائرات مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع"، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وحسب مؤسسات محلية ودولية، فإن سيطرة "الدعم السريع" على الفاشر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ترافقت مع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق مدنيين، وسط تحذيرات من تكريس واقع تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) بوقوع "تجاوزات" في الفاشر، معلنًا تشكيل لجان تحقيق.

وأضاف رئيس بعثة "الهجرة الدولية" في السودان، في مقطع الفيديو، أن "أكثر من 500 ألف شخص في مدينة الأُبيّض بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن "مجموعة المأوى في السودان (التابعة للمنظمة) تعاني من نقص حاد في التمويل، ما يحد من تقديم الدعم للعائلات".

والجمعة، حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية جديدة في مجال حقوق الإنسان بمدينة الأُبيّض، داعية قوات الدعم السريع إلى وقف هجماتها على المدينة.

ومنذ شهر، تشهد مدينة الأُبيّض هجمات بطائرات مسيرة لقوات "الدعم السريع"، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

فيما حذرت منظمات أممية وإقليمية ودول، بينها الولايات المتحدة، من فظائع قد تُرتكب في ظل التقارير عن حشود عسكرية لقوات الدعم السريع في محيط مدينة الأُبيّض.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في كردفان، وقالت إن تلك الضربات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيًا خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.