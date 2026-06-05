المغرب: 7.7 ملايين سائح زاروا البلاد خلال أول 5 أشهر في 2026 بارتفاع 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وفقا لبيان وزارة السياحة

الرباط/ الأناضول

أعلنت وزارة السياحة المغربية، الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2026، بلغ نحو 7.7 ملايين سائح، بارتفاع 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القطاع السياحي يستمر في تحقيق نتائج إيجابية".

وأضافت أن نحو 7.7 ملايين سائح أجنبي زاروا البلاد خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، بارتفاع 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتميز شهر مايو/ أيار الماضي، وفق البيان، "باستقبال نحو 1.7 مليون سائح، بزيادة قدرها 13 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2025".

ونقل البيان عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور قولها إن "القطاع السياحي يواصل تحقيق أداء إيجابي خلال سنة 2026".

وأضافت عمور، أن " النتائج المسجلة تبين نجاعة استراتيجية القطاع التي تركز على الاستثمار في الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، وتحسين تجربة السائح".

وأوضحت أن هذه الرؤية، تُمكن "من الحفاظ على مسار نمو مستدام، وتعزيز جاذبية المملكة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة تصدر المغرب قائمة الوجهات السياحية في القارة الإفريقية خلال عام 2025.

وقالت المنظمة، في تقرير حول إحصاءات السياحة في العالم، إن المغرب استقبل نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلا نموا بـ14 بالمئة مقارنة بعام 2024.

