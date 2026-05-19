المغرب.. 46 بالمئة من احتياجات الكهرباء تُنتج عبر الطاقة المتجددة

الرباط/ الأناضول

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، الثلاثاء، أن المغرب يُنتج 46 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في العاصمة الرباط، وفق مراسل الأناضول.

وقالت بنعلي: "ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 37 بالمئة إلى 46 بالمئة خلال أربع سنوات".

وأضافت أن هذا الإنجاز "يضع المغرب في طليعة الدول الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة".

وأوضحت أن المملكة تشهد "تحولا في مسار الاستثمار في قطاع الطاقة"، مشيرة إلى منح الترخيص لـ66 مشروعا للطاقات المتجددة بقيمة 55 مليار درهم (نحو 5.5 مليارات دولار)، مقارنة بـ23 ترخيصا فقط بين عامي 2011 و2021.

وأكدت أن وتيرة منح تراخيص الاستثمار في الطاقات المتجددة تضاعفت ثماني مرات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام 2021.

وأشارت بنعلي إلى تعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين، بعد تبسيط الإجراءات وإبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب.

ويعمل المغرب على تعزيز أمنه الطاقي وتقليص اعتماده على الاستيراد، الذي يشكل نحو 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

كما يواصل المغرب توسيع استثماراته في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجيته للانتقال الطاقي.