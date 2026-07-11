اندلع الحريق الجمعة في واحات "أفوس" بإقليم الراشيدية دون خسائر في الأرواح لكنه أتى على مساحة واسعة من أشجار النخيل، وفق تصريح مسؤول محلي للأناضول

المغرب يواصل إخماد حريق في واحات جنوب شرقي البلاد اندلع الحريق الجمعة في واحات "أفوس" بإقليم الراشيدية دون خسائر في الأرواح لكنه أتى على مساحة واسعة من أشجار النخيل، وفق تصريح مسؤول محلي للأناضول

الرباط/ الأناضول

تواصل السلطات المغربية، السبت، جهودها للسيطرة على حريق اندلع، الجمعة، في واحات بإقليم الراشيدية (جنوب شرق)، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق.

وقال مسؤول محلي للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في واحات "أفوس" التابعة لإقليم الراشيدية.

وأوضح المسؤول أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه أتى على مساحة واسعة من أشجار النخيل، دون أن تتحدد على الفور المساحة المتضررة.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، دعت السلطات المغربية سكان المناطق المجاورة للغابات في 12 إقليما إلى توخي الحيطة والحذر حتى 12 من الشهر نفسه، وسط تحذيرات من اندلاع حرائق.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بيان، إن مستوى الخطورة القصوى، المصنف باللون الأحمر، يشمل غابات 12 إقليما من أصل 75 إقليما في البلاد.

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر دوريا استنادا إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

ويشير المستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، بينما يدل المستوى البرتقالي على خطورة مرتفعة، بما يستدعي تعزيز إجراءات الحيطة وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.

وخلال عام 2025، أتت الحرائق على نحو 1728 هكتارا من الغابات في المملكة، وشكلت الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من إجمالي المساحات المتضررة.

وتتزامن التحذيرات من حرائق الغابات مع نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة حر يتوقع أن تصل خلالها درجات الحرارة إلى 46 مئوية في بعض مناطق البلاد.

