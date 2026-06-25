رئيس الحكومة عزيز أخنوش قال إن المملكة ستبدأ مع نهاية فصل الصيف إلغاء الساعة الإضافية..

المغرب يقرر العودة لتوقيت غرينيتش بعد شكاوى شعبية رئيس الحكومة عزيز أخنوش قال إن المملكة ستبدأ مع نهاية فصل الصيف إلغاء الساعة الإضافية..

الرباط/ الأناضول

قرر المغرب العودة إلى اعتماد توقيت غرينيتش وإلغاء إضافة ساعة، مع نهاية فصل الصيف، وذلك على خلفية شكاوى شعبية.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع الحكومة، إنه تقرر اعتماد التوقيت القانوني للمملكة، والاستغناء عن الساعة الإضافية، استجابة لمطالب عدد من المواطنين.

وأضاف أن القرار جاء بعد "الاستماع لمطالب المواطنين، وعلى ضوء ما تثيره الساعة الإضافية من إشكالات لدى عدد منهم".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، اعتمد المغرب إضافة ساعة إلى توقيته الذي يتزامن مع توقيت غرينيتش، مع العودة إلى التوقيت العادي خلال شهر رمضان، لكن هذا الإجراء واجه انتقادات منذ اعتماده.

وقالت لجنة مغربية غير حكومية، في أبريل/ نيسان الماضي، إنها جمعت نحو 300 ألف توقيع لدعم مطلب العودة إلى توقيت غرينيتش بإلغاء الساعة الإضافية.

وكانت الحكومة تبرر اعتماد الساعة الإضافية بدواعٍ اقتصادية، بينها ترشيد استهلاك الطاقة ومواءمة التوقيت مع أوروبا، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة.

فيما يشكو مواطنون من آثار صحية ونفسية مرتبطة باضطراب الساعة البيولوجية، ومعاناتهم فيما يخص التوقيت المدرسي والسلامة على الطرق، إذ يضطرون للذهاب إلى المدارس في ساعات مبكرة قبل شروق الشمس.