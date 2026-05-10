وفق بيان للجيش المغربي، بعدما تم فقد الجنديين على هامش مناورات الأسد الإفريقي قبل 8 أيام

المغرب يعلن العثور على جثمان أحد الجنديين الأمريكيين وفق بيان للجيش المغربي، بعدما تم فقد الجنديين على هامش مناورات الأسد الإفريقي قبل 8 أيام

الرباط/ الأناضول

أعلن الجيش المغربي، الأحد، العثور على جثمان أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين قبل نحو 8 أيام على هامش مناورات الأسد الإفريقي.

أفاد بذلك بيان للجيش المغربي، فيما لا يزال البحث جاري من أجل العثور على الجندي الآخر.

ولفت البيان، إلى أنه "تم تحديد مكان الجثمان وانتشاله من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية (الدفاع المدني)، عقب الجهود المشتركة التي بذلتها الفرق البرية والبحرية والجوية المغربية والأمريكية".

وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بالملازم كيندريك لامونت كي جونيور".

وتابع البيان، أنه "تم نقل الجثمان بواسطة مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم (جنوب)، وفق الإجراءات المعمول بها، في انتظار ترحيله إلى بلده".

ولم تصدر إفادة فورية من الجانب الأمريكي بخصوص العثور على الجثمان حتى الساعة 20.40.

وفي 3 مايو/ أيار الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب.

كما أعلن الجيش المغربي، في بيان حينها، أن فقدان الجنديين وقع مساء 2 مايو/أيار الجاري، قرب منحدر في رأس درعة بمنطقة طانطان.

وكان الجيش المغربي أعلن في 27 أبريل/ نيسان الماضي، انطلاق الدورة الـ22 من مناورات "الأسد الإفريقي، التي اختتمت في 8 مايو الجاري، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

ويعد تمرين "الأسد الإفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وينظم بشكل مشترك بين المغرب والولايات المتحدة، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.

وفي 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.