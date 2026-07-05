اعتبارا من الاثنين وحتى 12 يوليو الجاري، وفق الوكالة المغربية للمياه والغابات

المغرب يحذّر سكان 12 إقليما من احتمالية اندلاع حرائق غابات اعتبارا من الاثنين وحتى 12 يوليو الجاري، وفق الوكالة المغربية للمياه والغابات

الرباط/ الأناضول

دعا المغرب، الأحد، سكان المناطق المجاورة للغابات في 12 إقليمًا إلى توخي الحيطة والحذر، اعتبارًا من الاثنين وحتى 12 يوليو/ تموز الجاري، وسط تحذيرات من اندلاع حرائق فيها.

وقالت الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، في بيان، إن "هناك خطورة قصوى (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في غابات 12 إقليمًا (من أصل 75)".

وبحسب الوكالة، يتعلق الأمر بأقاليم: الصويرة وأكادير وتارودانت (جنوب)، وتازة وإفران وتاونات والناظور وبركان وتاوريرت وجرسيف وخنيفرة والحوز (شمال).

ودعت إلى "توخي الحيطة والحذر من طرف المواطنين بالمناطق المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها، وكذلك من طرف المصطافين والزوار".

وأوضحت أن هناك خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم من بينها شفشاون والفحص والعرائش ووزان وطنجة وتطوان والفنيدق والمضيق وفاس وبني ملال وشيشاوة وأزيلال (شمال)، وجرادة ووجدة (شرق)، والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرات وتمارة (غرب)، وميدلت (جنوب شرق).

وحثت المواطنين على "تبليغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق".

والثلاثاء الماضي، دعا المغرب سكان المناطق المجاورة للغابات في 20 إقليمًا إلى توخي الحيطة والحذر، اعتبارًا من الأربعاء الماضي وحتى الأربعاء المقبل، بعد رفع مستوى خطورة اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى المعروف بـ"الأحمر".

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم خطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر بشكل دوري بناءً على الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

ويشير التحذير بالمستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، فيما يعبر المستوى البرتقالي عن خطورة مرتفعة، بما يستدعي تعزيز الحيطة وتجنب أي نشاط قد يتسبب في اشتعال النيران.

وتصدر الوكالة هذه التحذيرات بشكل خاص خلال فصل الصيف، بينما تبقى المستويات الأقل خطورة (الأصفر والأخضر) ضمن النظام الداخلي دون إعلان عام.

وفي عام 2025، أتت الحرائق على نحو 1728 هكتارًا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من الغابات بالمملكة، وشكلت الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من المساحات المتضررة.



ويأتي رفع التحذير من خطر اندلاع حرائق الغابات بالتزامن مع نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب بشأن موجة حر، اعتبارًا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، قد تصل إلى 46 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد.