المغرب: زيارة الشيباني تاريخية وستشهد إعادة فتح سفارة دمشق وفق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في الرباط..

الرباط / الأناضول

وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، زيارة نظيره السوري أسعد الشيباني إلى البلاد بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أنها ستشهد إعادة فتح سفارة دمشق بالرباط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالرباط، في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المغرب منذ سنوات، أشار خلاله بوريطة إلى أن الزيارة دليل على إعادة العلاقات بعد توقفها 10 سنوات.

ولفت الوزير بوريطة إلى أن الزيارة الأولي للشيباني إلى المغرب "تأتي في سياق إقليمي خاص جدا".

وجدد مساندة الرباط "لتطلعات سوريا لتحقيق التنمية، والنجاح في مختلف خطواتها في سبيل ذلك".

وأشار إلى أنه اتفق مع الشيباني على تحديث الإطار القانوني للتعاون في المجالين القانوني والقضائي، لأنه قديم وغير قادر على مواكبة طموحات البلدين.

ولفت إلى أنهما اتفقا على إنشاء آلية للتشاور الدبلوماسي والسياسي بين البلدين.

وفي مايو/ أيار 2025 قرر المغرب إعادة فتح سفارته في العاصمة السورية بعد إغلاق دام 13 عاما، وافتتحت السفارة مقرها وبدأت مباشرة أعمالها في يوليو/تموز من ذات العام.

وفي 2012، أغلقت الرباط سفارتها بدمشق إثر تصاعد العنف خلال الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.