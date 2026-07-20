مقارنة مع 4.8 بالمائة خلال 2026 بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب

المغرب.. توقعات بتباطؤ النمو إلى 3 بالمئة خلال 2027 مقارنة مع 4.8 بالمائة خلال 2026 بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب

الرباط / الأناضول

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الاثنين، تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى 3 بالمئة خلال عام 2027، مقارنة مع 4.8 بالمئة متوقعة في 2026.

وقالت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في تقرير، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنه من شلل لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية واضطراب سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت أن توقعات النمو تستند إلى "انتعاش استثنائي للقطاع الزراعي، واستمرار دعم الطلب الداخلي للنمو بفضل انتعاش الاستهلاك النهائي وقوة الاستثمار، رغم استمرار التقلبات الخارجية".

وأشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية ستتأثر بضعف الطلب الخارجي على الصادرات المغربية وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري خلال عام 2026.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما أعقبها من اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، والذي يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.