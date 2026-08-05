المغرب.. تواصل إخماد حرائق غابة صفرو بعد التهامها 120 هكتارا

الرباط/ الأناضول

تواصل السلطات المغربية، الأربعاء، جهود إخماد الحرائق التي أتت على نحو 120 هكتارا من غابة "تايدة" في إقليم صفرو شمالي البلاد، لليوم الخامس على التوالي.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات في صفرو، عثمان بنسودة، للأناضول، إن الحريق أتى، حتى الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، على نحو 120 هكتارا من الغابة.

وأضاف أن السلطات استعانت بثلاث طائرات "كانادير" برمائية، إلى جانب عناصر من الجيش المغربي، للمشاركة في عمليات الإخماد.

وأوضح بنسودة أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه ألحق أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار.

وأشار إلى أن عناصر من الجيش المغربي، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، تشارك في عمليات الإطفاء، إلى جانب فرق الإخماد التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأكد أن السلطات تمكنت من السيطرة على البؤر النشطة الكبرى، فيما تتواصل الجهود لإخماد الحريق بشكل كامل.

وكانت الحرائق اندلعت، السبت، في غابة "تايدة" بإقليم صفرو، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، ما ساهم في اتساع رقعتها وصعّب عمليات الإخماد.

وفي وقت سابق، حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من بلوغ خطر اندلاع الحرائق المستوى الأحمر في 9 أقاليم شمالي وشرقي المغرب.

ويشير المستوى الأحمر إلى أقصى درجات خطورة اندلاع الحرائق، فيما يدل المستوى البرتقالي على خطورة مرتفعة تستوجب تعزيز إجراءات الوقاية وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في إشعال النيران.

وتعتمد الوكالة نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، استنادا إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

وسبق أن أعلنت السلطات المغربية تسجيل 310 حرائق منذ مطلع العام وحتى 20 يوليو/ تموز الماضي، أتت على نحو 1850 هكتارا.

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب، فيما تعتمد السلطات الطائرات المسيّرة ووسائل التدخل الجوي والميداني لمكافحة الحرائق والحد من انتشارها.