المغرب.. اندلاع 310 حرائق غابات منذ مطلع العام 2026 اجتاحت 1850 هكتارا، وفق وكالة المياه والغابات

الرباط / الأناضول

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، أن عدد حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام وحتى 20 يوليو/ تموز الجاري بلغ 310 حرائق.

جاء ذلك في بيان للوكالة الوطنية للمياه والغابات (حكومية)، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأضاف البيان أن "حرائق الغابات منذ مطلع العام الجاري أتت على مساحة تقدر بـ1850 هكتارا".

وتابع: "في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت المساحات المحروقة بنحو 30 بالمئة، لتنخفض من 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط".

ووفق الوكالة، "يعكس الانخفاض الملحوظ في المساحات التي أتت عليها النيران فعالية منظومة الوقاية والتدخل التي تنفذها مختلف الجهات المعنية".

وأوضحت أن "سرعة الرصد والتبليغ والتدخل الميداني المنسق مكنت من احتواء الغالبية العظمى من الحرائق في مراحلها الأولى، قبل أن تتسع رقعتها".

وأفادت الوكالة بأنه "خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، تم تسجيل 20 حريقا غابويا على الصعيد الوطني، أتت على مساحة إجمالية تقدر بـ670 هكتارا".

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر بصورة دورية استنادا إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

ويشير المستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، فيما يدل المستوى البرتقالي على خطورة مرتفعة، ما يستدعي تعزيز إجراءات الحيطة وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.

وتزامنت التحذيرات مع نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة حر شديدة قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.