المغرب.. السلطات تحذر سكان 5 أقاليم من اندلاع حرائق غابات بدء من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، وفق الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)..

الرباط / الأناضول

دعت السلطات في المغرب سكان المناطق المجاورة للغابات في 5 أقاليم إلى توخي الحيطة والحذر، بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى الجمعة المقبل، وسط تحذيرات من اندلاع حرائق فيها.

وقالت الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، في بيان، الثلاثاء، إن "هناك خطورة قصوى (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في غابات 5 أقاليم".

وبحسب الوكالة، يتعلق الأمر بأقاليم: الرباط وسلا والصخيرات والقنيطرة والخميسات (غرب).

ودعت إلى: "توخي الحيطة والحذر من طرف المواطنين بالمناطق المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار".

كما أوضحت الوكالة، أن هناك "خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم طنجة وأصيلة وتاونات وإفران (شمال) والصويرة وأكادير (وسط).

بينما حددت الوكالة في بيانها "خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم في أقاليم وزان وتطوان والمضيق والفنيدق والعرائش وتازة (شمال).

ودعت المواطنين إلى "تبليغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق".

وعام 2025، التهمت الحرائق حوالي 1728 هكتارا، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.