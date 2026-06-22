- مدفوعا بزيادة أسعار النقل والطاقة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي

المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 1.2 بالمئة في مايو - مدفوعا بزيادة أسعار النقل والطاقة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي

الرباط / الأناضول

- تراجع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9 بالمئة

أعلن المغرب الاثنين، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو/ أيار الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار النقل والطاقة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط المكلفة بالإحصاء في بيان، إن ارتفاع التضخم بنسبة 1.2 بالمئة خلال مايو جاء نتيجة زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 بالمئة.

وأضافت أن أكبر الزيادات سُجلت في أسعار النقل بنسبة 8.1 بالمئة، والطاقة بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تراجع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9 بالمئة خلال مايو الماضي مقارنة بأبريل/ نيسان السابق.

ويأتي استمرار الضغوط التضخمية رغم مؤشرات التعافي في الاقتصاد العالمي، في ظل تأثر أسعار الطاقة باستمرار تداعيات صدمة النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي انتهت بتوصل الطرفين إلى اتفاق لإنهائها.

وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتخوضان حاليا مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي.

ويعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد الطاقة، إذ يستورد أكثر من 94 بالمئة من احتياجاته، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

