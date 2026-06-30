المشجعون يجمعون في مقابلات مع الأناضول على أن الفوز على هولندا عزز حظوظ المنتخب في المنافسة على اللقب

المغاربة بعد إقصاء هولندا: نحلم بنهائي المونديال واللقب بات قريبا (تقرير) المشجعون يجمعون في مقابلات مع الأناضول على أن الفوز على هولندا عزز حظوظ المنتخب في المنافسة على اللقب

الرباط / الأناضول

أبدى مشجعون مغاربة، الثلاثاء، ثقتهم بقدرة منتخب بلادهم لكرة القدم على مواصلة مشواره في كأس العالم 2026، مع توقعات ببلوغ الأدوار المتقدمة بعد تأهله إلى الدور الـ16 بفوزه على هولندا، مشيدين بالأداء الذي قدمه خلال المباراة.

وفاز المغرب على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة مونتيري المكسيكية، ليتأهل إلى الدور الـ16.

وتقدم المنتخب الهولندي عبر مهاجمه كودي خاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المدافع عيسى ديوب التعادل للمغرب برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

وتصدى الحارس ياسين بونو للركلة الترجيحية الخامسة التي نفذها الهولندي كريسينسيو سامرفيل، قبل أن يحسم إسماعيل صيباري تأهل المغرب بتسجيله الركلة الحاسمة.

ويضرب المنتخب المغربي موعدًا مع نظيره الكندي في الدور الـ16، السبت المقبل.

في تصريحات متفرقة للأناضول، اعتبر مشجعون مغاربة أن المنتخب يملك المقومات الفنية والذهنية لمواصلة مشواره في البطولة، رغم صعوبة المنافسة.

وقال محمد الحاجي إن مواجهة هولندا كانت من أصعب مباريات المنتخب في البطولة، مشيرًا إلى أن المنافس اعتمد أسلوبًا دفاعيًا صعّب مهمة اللاعبين.

وأعرب عن ثقته بوصول "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي في المونديال.

بدوره، وصف المشجع رشيد المباركي المباراة بأنها "نهائي مبكر" بالنظر إلى قوة المنتخب الهولندي.

وأضاف أن المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون يعزز فرص المغرب في مواصلة المشوار حتى المباراة النهائية.

وأكد عدد من المشجعين الذين سهروا حتى ساعات الفجر لمتابعة المباراة أن المنتخب المغربي قادر على مواصلة نتائجه الإيجابية.

وقال عبد الله فكري إن الفوز على هولندا يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ويرفع حظوظهم في بلوغ المباراة النهائية.

من جانبه، رأى المشجع رضوان عمر أن المغرب يمتلك الإمكانات اللازمة لمواصلة المنافسة رغم قوة بعض المنتخبات، وعلى رأسها فرنسا.

وأضاف أن المباراة المقبلة أمام كندا "تبدو في المتناول"، داعيًا اللاعبين إلى استغلال الفرص أمام المرمى.

أما الطفل سعد كريم فأعرب عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على التتويج باللقب، مشيدًا بهدف التعادل الذي سجله المدافع عيسى ديوب في الوقت بدل الضائع والذي أعاد الأمل للمنتخب.

وعقب صافرة النهاية، عمت أجواء الفرح والاحتفالات شوارع ومقاهي المدن المغربية، واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، إذ أقيمت المباراة عند الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي (2:00 ت.غ).

ويخوض المنتخب المغربي البطولة بطموحات كبيرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، منهياً البطولة في المركز الرابع.

وفي 17 يونيو/حزيران 2026 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صعود المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميًا في أحدث تصنيف، للمرة الأولى في تاريخه.