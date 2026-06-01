المعارضة الإسرائيلية بعد منع ترامب مهاجمة بيروت: نتنياهو دمية وبلدنا تحت الوصاية خاطب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو قائلا: حان الوقت الآن لتقول لصديقنا، الرئيس ترامب "لا"..

هاجمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تعليق هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت بطلب أمريكي، واصفة إياه بـ"الدمية".

وفي تدوينة مقتضبة على حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "(إسرائيل) دولة تحت الوصاية بالكامل".

فيما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، في تصريح نقلته القناة 12 العبرية: "نتنياهو ليس رئيسا للوزراء، بل دمية".

بدوره، قال زعيم حزب "بَيحاد" (معا) ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينت إن حكومة نتنياهو "فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

في المقابل، خاطب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو قائلا: "لقد قلت إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة: نعم عندما يكون ذلك ممكنًا، ولا، عندما يكون ذلك ضروريًا".

وأضاف في تدوينة على "إكس": "حان الوقت الآن لتقول لصديقنا، الرئيس ترامب "لا".

وتابع بن غفير: "الآن هو وقت القيام بما تفرضه الضرورة، من أجل جرب حزب الله، وإطلاق يد مقاتلينا، وإعادة الأمن إلى شمال البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "أجريت اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعى أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت، قائلا: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها (إلى هناك) قد عادت أدراجها".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى أيضا اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمّهم)، مدعيا أن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع: "إسرائيل لن تهاجمهم، ولن يهاجموا إسرائيل".

وتأتي هذه المكالمة على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في لبنان والتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما تأتي هذه التطورات وسط ترقب لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 2 و3 يونيو/ حزيران الجاري.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي ثلاث جولات من المباحثات في العاصمة واشنطن، في 14 و23 أبريل/نيسان، والأخيرة يومي 14 و15 مايو/أيار الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا.