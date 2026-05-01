المطران الشوملي: الاعتداء الإسرائيلي على راهبة بالقدس "دنيء وخطير" ** النائب العام للبطريركية اللاتينية في القدس وليم الشوملي في تصريحات للأناضول:

القدس / الأناضول

- الراهبة ضعيفة البنية والاعتداء خطير للغاية حيث كاد أن يفقدها حياتها

- "عودة المعتدي لركل الراهبة بعد إصابتها بالرضوض دنيء ويزيد من فداحة الجريمة

قال النائب العام للبطريركية اللاتينية بمدينة القدس المطران وليم الشوملي، الجمعة، إن الاعتداء الذي نفّذه متطرف إسرائيلي على راهبة فرنسية "خطير للغاية ودنيء".

والأربعاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، القبض على إسرائيلي (36 عاما) بشبهة الاعتداء على راهبة في مدينة القدس الشرقية على خلفية عنصرية.

وأوضح الشوملي في تصريح للأناضول، أنه شاهد مقطع الفيديو الذي يوثّق الحادثة، ووصفه بأنه "مؤلم ومفزع وخطير للغاية".

وأردف قائلا: "الراهبة ضعيفة البنية، وقام المعتدي بدفعها بقوة من الخلف، فسقطت أرضًا بعد أن ارتطم رأسها ببلاطة مرتفعة، ثم عاد وداس عليها، لولا تدخل شاب إسرائيلي من أصول روسية أبعده عنها، دون أن يُعرَف اسمه".

وأكد أن "سقوط الراهبة بالطريقة التي حدثت كاد أن يؤدي إلى وفاتها، خاصة أنه دفعها من الخلف وبعنف".

كما اعتبر "عودة المعتدي لركلها بعد إصابتها بالرضوض يزيد من فداحة الجريمة، وهذا تصرّف دنيء".

الشوملي حذر من أن "استخدام كلمة الموت يتكرر في بعض الشعارات التي يطلقها متطرفون إسرائيليون".

وفيما يتعلق باعتقال الشرطة للمعتدي، قال المطران إنها "لم تكن تتفاعل سريعا في حوادث سابقة، لكن تحركها هذه المرة يحسب لها، والعدالة تقتضي الإقرار بما جرى من اهتمام ومتابعة".

وأضاف أن "تقديم الراهبة شكوى رسمية قبل نقلها إلى المستشفى كان عاملًا مهمًا في تحريك القضية"، مشيرًا إلى أن "غياب الشكاوى في حالات أخرى كان يؤدي غالبًا إلى عدم المتابعة".

الشوملي شدد على "ضرورة إعادة تربية من يحملون الفكر العنصري، والمعتدي سيُحاكم وفق القانون الإسرائيلي"، موضحًا أن "الشرطة نفسها وصفت ما جرى بأنه اعتداء عنصري، وسمّت الجريمة باسمها الصريح".

وكانت الشرطة الإسرائيلية التي تجاهلت حوادث سابقة مماثلة، قد أظهرت في بيان، الأربعاء، صورة توثق إصابة الراهبة بجروح في رأسها.

وادعت أنها "تنظر بخطورة إلى كل مظاهر العنف، وبشكل خاص الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية الموجهة ضد رجال ونساء الدين".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الخاص، الأربعاء، إن الراهبة تعمل في المدرسة الفرنسية للأبحاث الكتابية والأثرية، دون مزيد من التفاصيل عن هويتها وجنسيتها.

ويوجد في الكنائس والمؤسسات الكنسية بالقدس الشرقية مئات رجال الدين والراهبات من أنحاء العالم.

وكانت السنوات الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في اعتداءات إسرائيليين على رجال دين مسيحيين ومسلمين ومقدسات مسيحية ومسلمة في القدس.

وطالبت كنائس في القدس مرارا السلطات الإسرائيلية للتحرك بحزم لوقف الاعتداءات.

يأتي الاعتداء على الراهبة، بينما أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.