المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة القديمة حتى 30 يونيو

إسطنبول / الأناضول

أعلن مصرف سوريا المركزي، الجمعة، تمديد فترة استبدال الليرة القديمة شهرا إضافيا حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وأفاد في بيان، "بتمديد فترة استبدال العملة لمدة 30 يوما إضافيا اعتبارا من 1 وحتى 30 يونيو 2026، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال".

وأكد أن "التعايش بين الليرة السورية الجديدة والليرة القديمة سيستمر حتى نهاية مدة الاستبدال المحددة".



وأوضح أن هذا الإجراء "يأتي بهدف ضمان استقرار التعاملات المالية وتسهيل عمليات التحويل ضمن الأطر القانونية المعتمدة".

وتابع أن "عمليات الاستبدال خلال الشهر الأخير، ستجري حصرا عبر فروع المصارف العاملة دون إشراك شركات الصرافة باستثناء محافظتي الرقة والحسكة (شمال شرق)، حيث سيستمر تنفيذ عمليات الاستبدال عبر كل من المصارف وشركات الصرافة، بما يراعي خصوصية تلك المناطق ويسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين".

وشدد على "ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المؤسسات والأفراد بالتعليمات والضوابط الصادرة بهذا الخصوص"، محذرا من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

ودعا المصرف المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من الفترة الإضافية لضمان إنجاز عمليات الاستبدال بسهولة ويسر ضمن المهلة المحددة.

وبدأت عملية استبدال العملة مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لمدة 90 يوما، حيث تعادل كل 100 ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من نظيرتها الجديدة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أصدر حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، قرارا بتمديد فترة الاستبدال ستين يوما حتى نهاية مايو/ أيار الجاري، قبل التمديد الثاني حتى 30 يونيو المقبل.

وفي تدوينة عبر فيسبوك، قال الحصرية الجمعة، إن التعايش بين العملتين الجديدة والقديمة "سيبقى قائماً حتى نهاية مدة الاستبدال التي جرى تمديدها حتى الـ 30 من يونيو".

