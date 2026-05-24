المدينة المنورة تودع الحجاج المتجهين إلى مكة والمشاعر المقدسة قبل أقل من 48 ساعة من بدء المناسك

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، مساء السبت، توجه الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن "المدينة المنورة ودعت ضيوف الرحمن المتجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت زوار الداخل القادمين من مختلف مناطق المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى في أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد النبوي".

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية،، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.