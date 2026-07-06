قدمت لجنة الطوارئ الحكومية استقالتها في خطوة تمهيدا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المنبثقة عن مجلس السلام والموجودة حاليا في القاهرة، مهامها..

اللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة تعلن استقالتها قدمت لجنة الطوارئ الحكومية استقالتها في خطوة تمهيدا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المنبثقة عن مجلس السلام والموجودة حاليا في القاهرة، مهامها..

غزة/ الأناضول

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع، والإعلان عن حل اللجنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة.

وقال الثوابتة: "قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، كما تقرر حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدًا على جدية الإجراءات، وتنفيذًا للاتفاقيات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".

وأضاف: "جرى استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والتسلّم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة".

يتبع//