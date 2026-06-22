الكويت ومصر تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

إسطنبول / الأناضول

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصباح مع عبد العاطي، وفق بيان للخارجية الكويتية.

وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا العلاقات المتينة التي تربط الكويت ومصر وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا، يتضمن محادثات أمريكية إيرانية لإنهاء الحرب بينهما، ومفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بشأن تثبيت وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.