الكويت توقع خطاب نوايا للتعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية وقعه في تركيا عن الجانب الكويتي وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وعن الجانب التركي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون

إسطنبول / الأناضول

وقعت الكويت، الخميس، خطاب نوايا لتعزيز التعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

ووقع الخطاب عن الجانب الكويتي خلال زيارته إلى تركيا وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، وعن الجانب التركي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، وفق بيان لوزارة الدفاع الكويتية.

ويهدف خطاب النوايا، وفق البيان، إلى "تعزيز التعاون في مجال الصناعات والمنظومات الدفاعية واللوجستية، ودعم التنسيق الفني والتقني المشترك، وتبادل الخبرات".

كما يهدف إلى "بحث فرص تطوير القدرات والإمكانات الدفاعية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين".

وحضر مراسم التوقيع "سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية الصديقة عبد العزيز العدواني، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح".

يأتي ذلك بالتزامن مع إقامة معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء المقام بإسطنبول من 5 إلى 9 مايو/ أيار الجاري وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.