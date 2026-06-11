الكويت تقدم رسالة احتجاج ثالثة إلى "الطيران المدني الدولي" ضد إيران بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، تقديم رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بشأن استمرار "الاعتداءات" الإيرانية على مطار الكويت الدولي، صباح الخميس.

وقالت الهيئة الكويتية، في بيان، إنها "وجهت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي، بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي".

وتابعت أنه "تم استهداف رادار المطار، صباح اليوم، مما ترتب عليه آثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني".

وأضافت الهيئة، أن تلك "الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية".

وأشارت إلى أن ذلك "استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية في الكويت لفترة محدودة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني قبل إعادة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة".

وأكدت الهيئة الكويتية، أن "استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)".

وأكملت: "وللقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي ويعرض سلامة المسافرين والطواقم الجوية والعاملين في هذا القطاع الحيوي للخطر".

ودعت الهيئة، "منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية".

وأكدت أن "الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الكويت، إعادة فتح مجالها الجوي واستئناف الرحلات المجدولة بعد أكثر من ساعتين على إغلاقه بشكل احترازي، عقب هجمات إيرانية استهدفت البلاد.

بالتزامن، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف "معادية"، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران.

وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، و22 مارس/آذار الماضي، قدمت الهيئة الكويتية رسالتي احتجاج إلى "إيكاو" بشأن "الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي".