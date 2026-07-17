الوزارة قالت إن الهجوم ألحق أضرارا بالمحطة وأدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات توليد الطاقة، فيما أعلنت تفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

الكويت تعلن تعرض محطة كهرباء لاعتداء إيراني وتدعو لترشيد الاستهلاك الوزارة قالت إن الهجوم ألحق أضرارا بالمحطة وأدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات توليد الطاقة، فيما أعلنت تفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، الجمعة، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني، ما أسفر عن اندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، داعية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لهجوم، "نتيجة العدوان الإيراني"، ما تسبب بأضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، دون أن تحدد موقعها.

وأضافت أنها فعلت خطط الطوارئ وتعاملت فوراً مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وأوضحت أنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، "لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".

وأكدت أن "كل مساهمة في ترشيد الاستهلاك تعزز من قدرة المنظومة الكهربائية على تجاوز هذه المرحلة، وتسهم في دعم أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بأسرع وقت ممكن".

ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، وقالت إن هجمات إيرانية استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وتعد الكويت من بين الدول العربية التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات إيرانية، قالت طهران إنها تأتي رداً على الضربات الأمريكية واستهدافاً لمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيع الجانبين، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء المواجهة العسكرية التي اندلعت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.