الكويت تعلن السيطرة على 5 حرائق جراء هجمات إيرانية السبت

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، السبت، السيطرة على 5 حرائق اندلعت جراء هجمات إيرانية، بينها حريقان في موقعين مختلفين و3 أخرى بمناطق سكنية.

وقال المتحدث باسم القوة محمد بدر إبراهيم، في بيان، إن فرق الإطفاء سيطرت على حريقين اندلعا في موقعين استهدفا ضمن"العدوان الإيراني".

وأوضح إبراهيم، أن 5 فرق إطفاء، بمساندة فرق تابعة للقطاع النفطي، شاركت في إخماد الحريق بالموقع الأول، فيما تعاملت 3 فرق مع الحريق في الموقع الثاني.

وأضاف أن تجدد استهداف الموقع الأول أثناء عمليات المكافحة أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي.

وأشار متحدث قوة الإطفاء، إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى، دون ذكر عددهم أو طبيعة إصاباتهم.

وأكد أن فرق الإطفاء سيطرت على 3 حرائق متفرقة اندلعت جراء سقوط شظايا في مناطق سكنية.

وبحسب البيان، اقتصرت أضرار الحرائق الثلاثة على الخسائر المادية، دون تسجيل إصابات.

ومنذ نحو أسبوع، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، بينهم الكويت.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.