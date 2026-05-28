الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" بحسب تدوينة الجيش الكويتي، دون أن يذكر مصدر الهجمات

إسطنبول / الأناضول

إيران أعلنت استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الهجوم على بندر عباس

الجيش الأمريكي كان أعلن الخميس تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران

أعلن الجيش الكويتي، الخميس، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

وقال الجيش بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأضاف: "أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا الجيش الكويتي الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

ولم تحدد الكويت الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضيها.

بدورها، أعلنت إيران استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم على محيط مطار بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس، تعرضت للاستهداف".

وأضاف البيان: "يمثل هذا الرد تحذيرًا جادًا للعدو بأن اعتداءاته لن تمر دون رد، وفي حال تكرارها سيكون ردنا أكثر حزمًا، وتقع مسؤولية نتائج الهجوم على عاتق المعتدي".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرق بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وللملاحة التجارية بالمنطقة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.