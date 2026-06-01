الكويت تعلن التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات "معادية" حسب الجيش الكويتي، دون أن يذكر مصدر الهجمات

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الكويتي، الاثنين، التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

وقال عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن الدفاعات الجوية تتصدى لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأضاف: "أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا الجيش الكويتي الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن الهجمات.

فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بتفعيل صفارات الإنذار في الدولة الخليجية.

ويُعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها الخميس التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات "معادية" لم يذكر مصدرها.

ولاحقا اتهمت وزارة الخارجية الكويتية طهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم فجر الخميس على مدينة بندر عباس جنوبي إيران، دون أن يذكر مكان القاعدة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات من إيران، في إطار ردها على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت منشآت مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.