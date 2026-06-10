- الجيش الكويتي قال في بيان إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية - الداخلية البحرينية أعلنت تفعيل صفارات الإنذار مرتين فجر الأربعاء ودعت المواطنين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن

الكويت تعلن التصدي لـ"أهداف جوية معادية" وتفعيل إنذارات بالبحرين - الجيش الكويتي قال في بيان إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية - الداخلية البحرينية أعلنت تفعيل صفارات الإنذار مرتين فجر الأربعاء ودعت المواطنين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن

إسطنبول/ الأناضول



أعلن الجيش الكويتي، فجر الأربعاء، التصدي لأهداف جوية معادية، فيما أعلنت البحرين تفعيل صفارات الإنذار مرتين ودعت سكانها للتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقال الجيش في بيان، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة".

وأضاف: "نهيب بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة".



من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار مرتين منذ فجر الأربعاء.



ودعت الوزارة، في بيانين منفصلين، المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية"، دون مزيد من التفاصيل.



يتبع//

