قالت إن استهداف ناقلتها "كيفان" يأتي "في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير"

الكويت تستدعي سفير إيران احتجاجا على استهداف ناقلتها في مضيق هرمز قالت إن استهداف ناقلتها "كيفان" يأتي "في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير"

إسطنبول / الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، سفير إيران لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف الناقلة الكويتية "كيفان" أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان سلّم توتونجي مذكرة احتجاج على "قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان، أمس الاثنين، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها".

ونقلت عن المشعان قوله إن الحادث "اعتداء سافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير/ شباط 2026".

وذكر أن تلك الهجمات شملت بيانات وصفها بـ"التحريضية والاستفزازية"، صادرة عن الجانب الإيراني.

وبحسب البيان، اعتبر نائب الوزير أن استهداف الناقلة "يشكل انتهاكا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديدا لأمن الملاحة الدولية وحريتها".

وقال إن الحادث يمثل أيضا "خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 للعام 2026".

وجدد المشعان مطالبة الكويت إيران بالوقف الفوري لما وصفه بـ"هجماتها غير المشروعة".

وأكد احتفاظ بلاده بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، محملا طهران المسؤولية الكاملة عن استهداف الناقلة وما وصفه بـ"العدوان المتواصل" على الكويت.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الإيرانية على البيان الكويتي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الكويت تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض مرافقها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت.

ويأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.