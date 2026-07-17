السلطات قالت إن الهجوم ألحق أضرارا بإحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ودعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع استمرار أعمال الإصلاح.

الكويت: العدوان الإيراني على أراضينا يهدد جهود خفض التصعيد السلطات قالت إن الهجوم ألحق أضرارا بإحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ودعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع استمرار أعمال الإصلاح.

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الكويت، الجمعة، تعرض أراضيها لاعتداء إيراني استهدف إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، فيما حذرت من أن استمرار هذه الهجمات يقوض جهود خفض التصعيد ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي استهدف أراضي دولة الكويت الجمعة، وطال إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه".

وأضافت أن الاستهداف يمثل "انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها".

وأكدت أن "استمرار هذا النهج العدواني يمثّل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحدياً سافراً للشرعية الدولية، ويقوّض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، في بيان، أن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لهجوم نتيجة العدوان الإيراني، ما تسبب بأضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، دون أن تحدد موقعها.

وأضافت أنها فعلت خطط الطوارئ وتعاملت فوراً مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وأوضحت أنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، "لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".

وأكدت أن "كل مساهمة في ترشيد الاستهلاك تعزز من قدرة المنظومة الكهربائية على تجاوز هذه المرحلة، وتسهم في دعم أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بأسرع وقت ممكن".

ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، وقالت إن هجمات إيرانية استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وتعد الكويت من بين الدول العربية التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات إيرانية، قالت طهران إنها تأتي رداً على الضربات الأمريكية واستهدافاً لمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيع الجانبين، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء المواجهة العسكرية التي اندلعت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

​​​​​​​غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.