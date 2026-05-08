الكويت: "الاعتداءات" الإيرانية على الإمارات وتكرارها انتهاك صارخ وزارة الخارجية جددت تضامن الكويت مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

إسطنبول / الأناضول

اعتبرت الكويت، الخميس، أن استمرار "الاعتداءات" الإيرانية على الإمارات وتكرارها يمثلان انتهاكا صارخا لسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات".

وأكدت أن "استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوّض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 مسيرات قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من الأخيرة.

وللمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، أعلنت الإمارات تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران.

لكن الجيش الإيراني قال الثلاثاء، ادعى أنه لم ينفذ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام الماضية، فيما لم يصدر تعليق فوري منه بشأن هجمات الجمعة.

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران بين 8 فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصاءات رسمية رصدتها الأناضول آنذاك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعضها خلف قتلى وجرحى مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أثار إدانات من الدول المستهدفة.