الكويت: استهداف مطار الخرطوم تعد على سيادة السودان

إسطنبول / الأناضول

أدانت الكويت، الأربعاء، استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم بطائرات مسيرة واعتبرته "تعديا على سيادة السودان وخرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

جاء ذلك في بيان للخارجية الكويتية، بعد إعلان الحكومة السودانية الثلاثاء، تعرض موقع في ساحة مطار الخرطوم لاستهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل خسائر، قبل أن تعلن لاحقا استئناف الملاحة الجوية.

وبينما اتهم الجيش السوداني الإمارات وإثيوبيا بالتورط في الهجوم، نفت أديس أبابا عبر بيان لخارجيتها أي دور لها، ولم يصدر عن أبوظبي تعقيب فوري، غير أنها سبق أن نفت صحة اتهامات مماثلة.

وإثر الهجوم، استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور.

وقالت الخارجية الكويتية إن بلادها "تدين استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، وما يمثله ذلك من تعد على سيادة السودان وخرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت رفض الكويت "للمساس بالأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددةً على أهمية الالتزام بما ورد في إعلان جدة من تعهدات بحماية المدنيين وتحييد المرافق المدنية عن النزاع".

ورعت الرياض وواشنطن في 6 مايو/ أيار 2023 محادثات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في مدينة جدة السعودية بين الجانبين قبل تعليقه بسبب خروقات متبادلة.

ومعربة عن دعم الكويت لوحدة السودان وسيادته واستقراره، دعت الوزارة "جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وانتهاج الحلول السلمية، بما يُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.