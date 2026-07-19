الكويت: أضرار جسيمة بمنشآت مدنية وحيوية جراء العدوان الإيراني

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الهجمات الإيرانية التي جرت منذ فجر الأحد، بصواريخ وطائرات مسيرة، تسببت في "أضرار جسيمة" بمنشآت مدنية وحيوية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود العطوان، في بيان، إن "القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها".

وأضاف العطوان، أن "العدوان الإيراني الآثم مستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في البلاد".

وأكمل: "حيث طالت الاعتداءات منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت الحيوية التابعة لها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه إثر هجوم إيراني، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وأضافت أن الحريق أسفر عن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، ما استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

والجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافقها واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وتعرضت الكويت، إلى جانب دول عربية أخرى، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات إيرانية، فيما قالت طهران إنها استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ردا على الضربات الأمريكية ضدها.

ويأتي ذلك بعد انهيار مذكرة التفاهم المؤقتة التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق، متهما طهران بعدم الالتزام به، بينما حمّلت إيران واشنطن مسؤولية إفشاله.