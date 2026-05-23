الكنيسة الأرثوذكسية بمصر تقرر استئناف الحوار "اللاهوتي" مع الفاتيكان بعد تأكيد بابا الفاتيكان "عدم منح البركة" للمثليين، وفق بيان للكنيسة الأرثوذكسية

القاهرة/ الأناضول

قررت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، الجمعة، استئناف الحوار "اللاهوتي" مع الفاتيكان، بعد عامين من توقفه بسبب ملف "المثليين".

جاء ذلك في بيان للمجمع المقدس (أعلى هيئة دينية بالكنيسة) برئاسة البابا تواضروس الثاني، بحسب ما نشرته الكنيسة المصرية عبر صفحتها بمنصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية.

وفي 7 مارس/آذار 2024، أعلنت الكنيسة المصرية، في بيان، أنه "بعد التشاور مع الكنائس الشقيقة في العائلة الأرثوذكسية الشرقية تقرر تعليق الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية، وإعادة تقييم النتائج التي حصدها الحوار من بدايته منذ عشرين سنة، ووضع معايير وآليات جديدة يسير عليها الحوار مستقبلاً".

وحينها لم توضح الكنيسة سبب تعليق الحوار، غير أنها "أكدت على رفضها للعلاقات الجنسية المثلية وأنها علاقات منافية للطبيعة الإنسانية التي خلقها الله".

ووفقا للبيان الكنسي الصادر الجمعة، "قرر أعضاء المجمع المقدس استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية بعد التأكيدات بعدم منح البركة للمثليين، والتي وردت في المكالمة الهاتفية بين البابا تواضروس الثاني، البابا لاون (ليو) الرابع عشر، يوم الجمعة 15 مايو/ أيار الجاري".

