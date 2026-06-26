التقدم يشمل خطة واشنطن بشأن انسحاب تدريجي من أراض يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وإزالة أي بنية عسكرية تابعة لـ"حزب الله"

القناة 12: تقدم حذر بالمفاوضات وإسرائيل بطريقها لانسحاب جزئي من لبنان التقدم يشمل خطة واشنطن بشأن انسحاب تدريجي من أراض يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وإزالة أي بنية عسكرية تابعة لـ"حزب الله"

القدس / خالد يوسف / الأناضول

تحدثت القناة 12 العبرية، الجمعة، عن إحراز تقدم حذر في الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب يشمل "الخطة التجريبية" التي طرحتها الولايات المتحدة، رغم استمرار الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان.

وأفادت القناة نقلا عن مصدر إسرائيلي (لم تسمه)، أن التقدم في المحادثات الجارية في واشنطن بين إسرائيل ولبنان يسير بحذر وعلى مراحل.

وقالت إن إسرائيل في طريقها إلى انسحاب جزئي من جنوبي لبنان، وذلك خلافا لتصريحات القيادة السياسية، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل "ستبقى هناك".

فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من المنطقة العازلة في جنوبي لبنان "حتى في حال تعرضه لضغوط أمريكية".

وذكرت القناة أن العمل يجري "على خطة تجريبية تدور حول انسحاب إسرائيلي محدود من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في إطار المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن".

وتوقعت القناة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة محدودة يسيطر عليها حاليا، ليحل محله الجيش اللبناني، لافتة إلى أن هذه المنطقة يقع جزء منها جنوب نهر الليطاني.

وأوضحت أن هذه المنطقة المفترض أن يدخلها الجيش اللبناني تُعرّفها إسرائيل بأنها مطهرة "بشكل كامل" من وجود "حزب الله"، لكنها اشترطت أن تراقب الولايات المتحدة الوضع فيها عبر قواتها.

كما نقلت القناة عن المصدر الإسرائيلي قوله: "إذا تكللت هذه الجهود بالنجاح فسنشهد توسيع نطاق البرنامج التجريبي".

لكن القناة أكدت وجود خلاف بين لبنان وإسرائيل حول "حجم الإقليم المفترض الانسحاب الإسرائيلي منه، وحدوده، وسرعة الانسحاب أو موعده".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" أفادت الخميس، بأن واشنطن طرحت مقترحا لتنفيذ "خطة تجريبية" تقوم على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق محددة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وإزالة أي بنية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

وأضافت الصحيفة أن الخلاف يتمحور حول نقطة انطلاق الخطة، إذ تدعم واشنطن وبيروت بدء تنفيذها في مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، بينما تصر تل أبيب على تطبيقها أولا في مناطق لا توجد فيها قواتها، لاختبار قدرة الجيش اللبناني على منع نشاط "حزب الله".

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، الخميس، عن خلافات تشهدها المفاوضات بشأن ما تسميه إسرائيل "الخط الأصفر" أو "خط مضاد الدروع" الذي اعتمدته في أبريل/ نيسان.

وترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن "الخط الأصفر" وتتمسك بالبقاء في قلعة الشقيف جنوبي لبنان.

و"الخط الأصفر"؛ خط وهمي يوجد على مسافة نحو 8 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.

وبحسب الهيئة، تدرس إسرائيل انسحابا جزئيا ومشروطا من بعض المناطق التي سيطرت عليها خلال عملياتها البرية، بينما يطالب لبنان بانسحاب كامل من جميع القرى والبلدات الواقعة ضمن ذلك الخط.

وفي المقابل، ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي الخميس، سحب عدد من الألوية المقاتلة من لبنان إلى داخل إسرائيل، ضمن ما وصفته بخطة لـ"رفع الجاهزية" والتدريب، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني بشأن أي انسحاب.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.