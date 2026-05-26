القناة 12: انفجار أكثر من 15 مسيرة مفخخة لـ"حزب الله" داخل إسرائيل

قالت القناة 12 العبرية، إن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" انفجرت، الثلاثاء، في الأراضي الإسرائيلية، معظمها في مناطق عسكرية، في وقت لجأت فيه تل أبيب إلى أوروبا لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك المسيرات.

وأصبحت تلك المسيرات في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل، لكن الخطر ما يزال قائما.

وأضافت القناة الخاصة: "كثّف الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) عملياته العسكرية في جنوب لبنان، في محاولة لدرء خطر الطائرات المسيّرة المفخخة، لكن السكان المحليين (في مستوطنات شمال إسرائيل) يؤكدون أن هذه العمليات محدودة، ولا تُغيّر من الوضع الأمني".

وأضافت: "انفجرت أكثر من 15 طائرة مسيّرة مفخخة في الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم، معظمها في مناطق عسكرية".

ولمواجهة تهديد المسيرات، قالت القناة: "تمّ نشر أكثر من 250 ألف متر مربع من الشباك الواقية في الميدان، وبدأ الجيش شراء كمية إضافية تُقدّر بنحو 280 ألف متر مربع".

وكشفت أن "الجيش الإسرائيلي توجه إلى عدد من الموردين في الدول الأوروبية، لزيادة وتيرة نقل هذه الشباك إلى جنوده في لبنان وعلى خط المواجهة"، في إشارة للمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية.

وتحاول الشعبة التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي، وفق القناة "تقديم ابتكارات لمواجهة المسيرات، لكن المؤسسة الأمنية تقر بأن النتائج على الأرض لا تزال غير كافية، وأنه لا يوجد حتى الآن حل نهائي لهذه الظاهرة".



وخلال الساعات الأخيرة، صعّدت إسرائيل عدوانها بشكل لافت على لبنان، عقب تهديدات أطلقها نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

ويرد حزب الله من خلال تلك المسيرات على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته الولايات المتحدة حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان بالقصف والتوغلات البرية، ما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا حتى مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

