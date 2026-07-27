القدس.. جيش إسرائيل يقتحم معهدا للأونروا ويحتجز الموظفين والطلبة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الاثنين، معهد قلنديا للتدريب التقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واحتجزت العاملين فيه، في ثاني اقتحام للمعهد خلال أقل من شهر.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المعهد، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تحتجز الطواقم التعليمية والإدارية داخل إحدى قاعاته.

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اعتلت أيضا سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم (مجلس محلي)".

من جانبها، قالت وكالة "الأونروا"، في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المعهد برفقة مسؤولين من بلدية القدس، بينما كان داخله نحو 80 طالبا يشاركون في أنشطة تدريبية، إلى جانب 45 موظفا.

وأضافت أن القوات احتجزت الطلبة والموظفين داخل مباني المعهد ومنعتهم من مغادرتها، دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية.

وأكدت الوكالة أن معهد تدريب قلنديا منشأة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي، ويعد أقدم مراكز التدريب المهني التابعة لها، حيث خرّج على مدى أكثر من سبعة عقود آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين التحقوا بأسواق العمل المحلية والإقليمية.

وحذرت من أن المعهد يواجه منذ أشهر تهديدات إسرائيلية بالإغلاق والاستيلاء عليه، معتبرة أن دخول القوات الإسرائيلية إليه دون إذن مسبق يشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن أي إغلاق للمعهد سيحرم مئات اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم والتدريب المهني التي تقدمها الوكالة.

وفي هذا السياق، ذكّرت الوكالة بأن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 التزام إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تمس ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها أو مؤسساتها.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم قلنديا، ليل الأحد/ الاثنين، وانتشر في عدد من أحيائه، وأطلق بكثافة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في شارع المعهد، ما أدى إلى اندلاع النيران في أشجار معمرة، وفق المحافظة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الاقتحام حتى الساعة 9:37 ت.غ.

ويأتي الاقتحام بعد نحو شهر ونصف من تحذير محافظة القدس من مخطط إسرائيلي يستهدف هدم معهد التدريب المهني التابع للأونروا في قلنديا.

وقالت المحافظة، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، إن البلدية الإسرائيلية تدفع بمخطط لإقامة مجمع تعليمي جديد على أرض تابعة لمقر المعهد.

وبحسب الأونروا، يخدم مركز التدريب المهني في قلنديا نحو 350 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، وهو مقام على أرض أتاحت الحكومة الأردنية استخدامها للوكالة قبل احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم مشاريع البنية التحتية والتعليم ذريعة لمصادرة الأراضي وتقويض المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في القدس الشرقية، بهدف تعزيز احتلالها للمدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والثقافي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 يوليو/ تموز الجاري، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.